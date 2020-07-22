اللجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو: لا يمكننا تنظيم دورة الألعاب في ظل وجود فيروس كورونا





وقال موري في تصريحات لـ إذاعة NHK اليابانية:" إذا استمر فيروس كورونا بالوضع الحالي فلا يمكننا تنظيم الأولمبياد في عام 2021، سيكون من الصعب علينا الإجابة على كل من هذه الأسئلة الافتراضية، لكنني لا أعتقد أن ذلك الوضع سيتسمر لعام إضافي."





وأضاف موري:" صحة الرياضيين هي أولوية لنا، قدرة البشرية على القضاء على فيروس كورونا هي المفتاح لإقامة دورة الألعاب الأولمبية، وإيجاد لقاح هو الحل الأول لذلك."





يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية كان مقررًا لها أن تقام هذا الصيف، لكنها تأجلت لتنطلق في الثالث والعشرين من شهر يوليو لعام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وبدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع مرة أخرى باليابان في الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت الحالات إلى 300 حالة يوميًا.