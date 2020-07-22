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مرأة

بفستان مطرز يكشف جمالها.. أنغام تتألق من أحدث جلسة تصوير على البحر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:04 م
أنغام
أنغام
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نهى هجرس
شاركت الفنانة أنغام متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.


وأطلت أنغام، بفستان ناعم باللون البيج، ومطرز بفصوص بسيطة باللون الذهبي الذى يبرز جمالها، ودون أكمام ليبرز رشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام فى الماكياج على اللون البني للعيون ليبرز جمال ملامحها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.


واختارت ان تترك شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة.
 

وعلقت على الصورة قائلة "لحظة غروب الشمس وشروقها الجميل ، لما القمر يسهر في احضانك يا ليل، لما بشوف البحر وبشوفك يا نيل.
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