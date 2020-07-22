بفستان مطرز يكشف جمالها.. أنغام تتألق من أحدث جلسة تصوير على البحر





وأطلت أنغام، بفستان ناعم باللون البيج، ومطرز بفصوص بسيطة باللون الذهبي الذى يبرز جمالها، ودون أكمام ليبرز رشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام فى الماكياج على اللون البني للعيون ليبرز جمال ملامحها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.









واختارت ان تترك شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة.





وعلقت على الصورة قائلة "لحظة غروب الشمس وشروقها الجميل ، لما القمر يسهر في احضانك يا ليل، لما بشوف البحر وبشوفك يا نيل.