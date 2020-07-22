لو هتسافر في العيد.. الطريقة الصحيحة لتنظيف وتعقيم السيارة

يمكن أن تكون سيارتك واحدة من أكثر الأماكن التي قد تلمسها أو تستخدمها.

وهناك الكثير من المناطق عالية اللمس داخل سيارتك ، والتي تستخدمها كثيرًا أو تدخل إليها، تحتوي جميع هذه الأماكن والمرافق على زوايا صغيرة وشقوق يمكن أن تجعل من السهل للغاية تكاثر الجراثيم أو أي عدوى فيروسات تاجية





وتذكر، يمكن أن ينتقل COVID-19 إلى الأسطح ويجعلها خطرة، وبالتالي ، من المهم إعطاء مسح جيد للأسطح، وانتبه إلى الأسطح مثل مسند الذراع ، وأي شاشات عرض ، وحاملات أكواب ، وعناصر تحكم راديو ، وتروس ، وثقوب صغيرة ، ومبدلات.



