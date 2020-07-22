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مرأة

لو هتسافر في العيد.. الطريقة الصحيحة لتنظيف وتعقيم السيارة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:32 م
طريقة تنظيف العربية
طريقة تنظيف العربية
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نهى هجرس
مع تخفيف قيود الإغلاق، واقتراب عيد الأضحى يفضل العديد من الأشخاص السفر لقضاء العطلة بشكل هادئ للتخلص من الضغوطات، ولكن يمكن أن تكون سيارتك واحدة من أكثر الأماكن التي قد تلمسها أو تستخدمها.

وعلى الرغم مما تعتقده؛ فإن استخدام سيارتك الخاصة لا يعني أنك وأسرتك محميين من العدوى وفيروسات COVID-19، تمامًا، كما تحتاج إلى الانتباه لأشياء أخرى أو سلع الاستخدام اليومي التي تقوم بتعقيمها ، يجب أن يتم نفس الشيء مع سيارتك، خاصة إذا كنت تسافر بانتظام.

وفي ما يلي قائمة بالاحتياطات وكل ما عليك الاهتمام به عند تنظيف سيارتك:


وهناك الكثير من المناطق عالية اللمس داخل سيارتك ، والتي تستخدمها كثيرًا أو تدخل إليها، تحتوي جميع هذه الأماكن والمرافق على زوايا صغيرة وشقوق يمكن أن تجعل من السهل للغاية تكاثر الجراثيم أو أي عدوى فيروسات تاجية

وتذكر، يمكن أن ينتقل COVID-19 إلى الأسطح ويجعلها خطرة، وبالتالي ، من المهم إعطاء مسح جيد للأسطح، وانتبه إلى الأسطح مثل مسند الذراع ، وأي شاشات عرض ، وحاملات أكواب ، وعناصر تحكم راديو ، وتروس ، وثقوب صغيرة ، ومبدلات.

استخدم مطهرًا جيدًا ينظف البكتيريا والفيروسات على مستوى السطح، يمكن أن يكون الصابون والماء البسيط فعالين أيضًا ، بشرط أن يكون لديك الوقت الكافي للقيام بذلك بعناية، وقد يضعف أي نوع من محلول الصابون أو التنظيف الشاق من فيروسات التاجية.
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