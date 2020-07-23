لتدوين الملاحظات والألعاب.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultra

ظهرت العديد من التسريبات السابقة حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note 20 Ultra، الذي من المقرر أن تعلن عنه الشركة الكورية في حدثها القادم في 5 أغسطس، ولكن التسريب الحالي يكشف المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note 20 Ultra القادم.





ووفقا لما ذكره موقع "androidauthority" التقني، كشفت المدونة الألمانية WinFuture، المواصفات الذي سيأتي بها هاتف سامسونج المرتقب، Galaxy Note 20 Ultra ، والذي يتميز بشاشة بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.9 بوصة، وبدقة 3200×1440 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.









وستضم الشاشة نوتش على شكل ثقب في وسط الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 10 ميجابكسل، مع قارئ لبصمات الأصابع تحت الشاشة للمقاييس الحيوية، وسيحتوي هاتف Galaxy Note 20 Ultra، على زجاج الحماية Gorilla Glass 7، وسيكون بذلك أول هاتف يتميز بأحدث طبقة مقاومة للخدش من شركة سامسونج.





وستعمل النسخة العالمية من هاتف Galaxy Note 20 Ultra، والتي سيتم إطلاقها في أوروبا بمعالج من نوع Exynos 990، والذي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1 ، يمكن توسعتها ببطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





وسيقدم هاتف Galaxy Note 20 Ultra، كاميرا خلفية ثلاثية، العدسة الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وتحتوي الكاميرا على عدة مقربة من نوع Space Zoom، توفر تقريبا رقميا بقدرة 50x.





وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مثبتة في الشاشة على شكل Infinity-O، ستأتي بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة f / 2.2، وبرمجيا سيعمل هاتف سامسونج بواجهة المستخدم One UI 2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، سيحصل هاتف Galaxy Note 20 Ultra، على مزامنة تلقائية لخدمة OneNote، مع مجموعة من الألعاب السحابية المحسنة من خلال خدمة Project xCloud، حيث سيتمكن الجهاز من الوصول إلى 90 لعبة عبر Xbox Game Pass، مما يجعله شبية بمنصات وهواتف الألعاب المحمولة.





وسيحتوي هاتف سامسونج المرتقب، ببطارية بسعة 4500 ميللي أمبير في الساعة، يمكن شحنها من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 30 دقيقة فقط، وسيدعم الهاتف قلم سامسونج الإلكتروني S Pen.