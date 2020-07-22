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توك شو

بعد تصريحات استفزازية.. وزير الري الأسبق: لابد من وقفة مع السفير الإثيوبي بالقاهرة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:17 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن  القمة المصغرة التي شارك فيها الرئيس السيسي حققت عدة  نتائج إيجابية بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم  حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .


وأضاف  نصر علام  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، قائلا: "شهدنا سقطات بتصريحات مسؤولين إثيوبيين حول مياه نهر النيل وهذا يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في قمة الاتحاد الأفريقي .


 وتابع :"  هناك عدم احترام في اثيوبيا لما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في قمة الاتحاد الأفريقي ".


وأكمل محمد نصر علام:"  لابد من وقفة مع السفير الإثيوبي في القاهرة ويتم مراسلة الاتحاد الافريقي بتلك  المخالفات والمطالبة باتخاذ موقف".


ولفت علام:"  يجب ان تستقيم الأمور حول سد النهضة والمفاوضات، ومصر ضد أي خطوة احادية الجانب فيما يتعلق بـ ملء وتشغيل سد النهضة ".
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