مسن على المعاش يستغيث بالتضامن للحصول على العلاوات الخمسة

استغاث المواطن غالي حليم فام عطيه ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الأجتماعى للحصول على العلاوات الخمسة .





ويقول فى رسالته : انا على المعاش منذ ٢٠٠٨ ، جهة عمل سفارة بيرو بالقاهره ، مكتب تأمينات المعادي ، ولم احصل علي اي علاوه من العلاوات الخمسه .





مناشد المسئولين النظر في امري لاني في اشد الاحتياج لكل جنيه لكي نستطيع مواجهة المعيشه في هذه الايام الصعبه





رقم قومي ٢٤٨٠٥٠٧٠١٠٠٠٥٢ رقم تامين ٣١٠٠٥٥٨

للتواصل مع الشاكى

٠١٢٧٧٣٩٠٠٤٣

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



