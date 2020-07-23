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بين الناس

مسن على المعاش يستغيث بالتضامن للحصول على العلاوات الخمسة

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن غالي حليم فام عطيه ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الأجتماعى للحصول على العلاوات الخمسة .

ويقول فى رسالته : انا على المعاش منذ ٢٠٠٨ ، جهة عمل سفارة بيرو بالقاهره ، مكتب تأمينات المعادي  ، ولم احصل علي اي علاوه من العلاوات الخمسه .

مناشد المسئولين النظر في امري لاني في اشد الاحتياج لكل جنيه لكي نستطيع مواجهة المعيشه في هذه الايام الصعبه

رقم قومي ٢٤٨٠٥٠٧٠١٠٠٠٥٢ رقم تامين ٣١٠٠٥٥٨
للتواصل مع الشاكى 
 ٠١٢٧٧٣٩٠٠٤٣
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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