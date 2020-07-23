أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي وصالح جمعة كلمة السر.. بـ علم مصر محمد صلاح يحتفل بـ التتويج بالدوري الإنجليزي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار مساء أمس، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..









كشف الإعلامي إسلام صادق، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قام بمواجهة لاعبي الفريق وسؤالهم حول التوقيع للغريم التقليدي لنادي الزمالك.









عاد أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني، مع فريقه وست بروميتش ألبيون، لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا الموسم المقبل، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى.









أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.









وجّه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لأحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، بعد تصريحاته الأخيرة ضده.









رفع النجم العالمي محمد صلاح، علم مصر، أثناء الإحتفال مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بـ 5 أهداف مقابل 3، خلال الجولة الـ 37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.









احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.









أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد لخوض بطولة الدوري المصري من جديد عقب إعلان جدول البطولة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم .



