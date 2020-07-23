بدء صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي اليوم.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها:
صدى البلد
اليوم..بدء صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي ومنافذ التأمينات تفتح أبوابها في الإجازة للشريحة الأولى .
الأهرام
الرئيس السيسي يوجه بأن تشمل مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للطرق في جميع أنحاء الجمهورية .
رئيس البرلمان العربي يشيد بكفاءة الجيش المصري في إحباط الهجوم الإرهابي بمدينة بئر العبد بسيناء.
مصراوي
مواعيد جديدة للمقاهي والمطاعم..الحكومة تعلن عن حزمة قرارات جديدة للتعايش مع كورونا.
أخبار اليوم
"الأعلي للإعلام" يكلف صالح الصالحي برئاسة لجنة تراخيص القنوات وإعادة البث.
اليوم السابع
التموين تبدأ اليوم الأوكازيون الصيفي لمدة شهر .
الشروق
تطوير العشوائيات : خطة لرفع كفاءة المناطق غير المخططة على مدار 10 سنوات بتكلفة 318 مليار جنيه .
الوطن
"التعليم العالي" : فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 6 أغسطس.
الجمهورية
الصحة : تسجيل 667 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة.
المصري اليوم
في ليلة التتويج ..صلاح يرتدي علم مصر أثناء إحتفالات " البريميرليج" .