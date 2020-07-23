مصر للطيران تسير 20 رحلة دولية منتظمة لنقل 3000 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة، اليوم الخميس، والذي يشمل 20 رحلة جوية، لنقل 3000 راكب على متنها بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "لندن - تورونتو - نيويورك - أثينا - باريس - ميلانو - الشارقة - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - بانكوك - جوانزو - مسقط - أديس أبابا - دبي - أبوظبي - بيروت"، بواقع رحلة واحدة لكل وجهة بخلاف مدن أبو ظبي ودبي وبيروت حيث تسير الشركة رحلتين جويتين إلى هذه الوجهات.





وتسير مصر للطيران أيضا، رحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - الدمام - الكويت" ، وذلك لنقل العالقين من وإلى هناك.





واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.