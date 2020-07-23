السيسى: الدولة ماضية فى تنفيذ رؤية تنموية شاملة لبناء وطن متقدم..فيديو

فى جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى فى أرجاء الوطن وذلك استكمالا لروح ثورة يوليو وأهدافها الثابتة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن الدولة ماضية فى تنفيذ رؤية تنموية شاملة لبناء وطن متقدم





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وأضاف السيسى، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ، أنه يتم العمل على تعزيز قيم العمل والعلم الحديث وجميع أوجه حياتنا وبناء الانسان المصرى على نحو يستطيع به مواجه التحديات لكى يكون نقطة للانطلاق للنهوض بوطننا مصر نحو المستقبل.









وتابع الرئيس، لقد برهنت الأيام نبل الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 23 يوليو، " يبقى يوم 23 يوليو 1952 أهم أيام وأبرز محطات عزتنا، حيث تمر علينا الذكرى الثانية والستون من احتفالنا باستقلال وطننا المجيد مصر".



