تعرف على رسائل الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو

وتابع الرئيس، أن تهديدات الأمن القومي تجعلنا أكثر حرصًا لامتلاك القدرة الشاملة، وتجعل من الاصطفاف الوطني أمرًا حتميًا ، لافتا إلى أن مصر مُحاطة بأمور في غاية الخطورة تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد لعبور الأزمات على النحو الذي يحمي أمنها.





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