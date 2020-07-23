تعرف على رسائل الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تمر الأيام والسنوات تحوى بين طياتها أحداثا، مؤكدًا أن تاريخ مصر زاخر بالأمجاد من تلك الأحداث التى تتوارثها الأجيال .
وأضاف الرئيس السيسى ، أن هذا الجيل يُواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث، لافتًا إلى أن التهديدات التى تواجه أمننا القومى تجعلنا نحرص لامتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مكتسباتنا.
وأشار الرئيس ، إلى أن عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية وطننا وحماية حاضر مصر ومستقبلها، مُضيفًا أننى على ثقة كاملة في قدرتنا على تحقيق الأهداف المنشودة لتأمين وطننا مصر.
وتابع الرئيس، أن تهديدات الأمن القومي تجعلنا أكثر حرصًا لامتلاك القدرة الشاملة، وتجعل من الاصطفاف الوطني أمرًا حتميًا ، لافتا إلى أن مصر مُحاطة بأمور في غاية الخطورة تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد لعبور الأزمات على النحو الذي يحمي أمنها.
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ولفت الرئيس السيسى ، إلى أن العالم لم يدرك أنه حين انطلقت 23 يوليو أنها لن تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب، بل يمتد ضياؤها للقارة الأفريقية والمنطقة العربية بأسرها.
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر داعمة لكل الشعوب التى ترغب فى الحرية والاستقلال، ووجه التحية إلى رمز ثورة يوليو الرئيس الراحل محمد نجيب، ولقائدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.