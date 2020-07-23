نشرة المرأة والصحة.. كيف يحتمى المتعافون من كورونا من الإصابة مرة أخرى ؟.. حيل للتخلص من سموم الجسم.. منة فضالي بإطلالة جديدة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
ازدادت المخاوف العالمية من فيروس كورونا المستجد، مع اكتشاف المزيد من حالات الإصابة "المتكررة" للمريض الواحد، في أكثر من بلد.اكتشف سر عةده الاصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.
هناك علامات عديدة تدل على أن جسمك مليئا بالسموم مما يضر بجهاز المناعة والكليتين والكبد في وقت واحد.. إليك أعراض الإصابة بسموم الجسم وحيل تخلصك منها.
أما فيما يتعلق بالأطلالات فنشرنا على مدار الساعات الماضيه بعض الإطلالات ابرزها كالتالى ..
بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل
ودائمًا ما تتألق الممثلة التركية هاندة أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها بتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".
تصدرت الحلقة الثالثة من المسلسل التركي "انت اطرق بابي" مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.
ودائمًا ما تتألق الممثلة التركية هاندة أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها بتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".
شاركت منة فضالي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة رقيقة وأنيقة.
وظهرت منة فضالي، بجامب سوت سوداء، نالت إعجاب الكثير من متابعيها على إنستجرام، وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة.