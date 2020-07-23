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رياضة

جاكسون موليكا.. ليل الفرنسي يزاحم الأهلي في صفقته المنتظرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:13 م
جاكسون موليكا،
جاكسون موليكا،
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محمد سمير
أشعل نادي ليل الفرنسي، السباق على صفقة النادي الأهلي المنتظرة، والتي يسعى الفريق الأحمر لضمها في الموسم المقبل.

وأكدت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية، أن نادي ليل الفرنسي أبدى رغبته في ضم اللاعب الكونغولي المتألق جاكسون موليكا، نجم فريق مازيمبي في الموسم الجديد.

وأشارت المجلة الفرنسية الشهيرة إلى أن ليل يراقب موليكا بقوة ويدرس التعاقد معه من مازيمبي مع إعارته لفريق خارج فرنسا وتحديدًا بوافيستا البرتغالي أو موسكرون البلجيكي من أجل إكسابه خبرة اللعب في أوروبا.

وكان مازيمبي قد رفض عرضا لرحيل موليكا إلى نادي لانس الفرنسي في الموسم المقبل.

وارتبط اسم موليكا بالنادي الأهلي ، لضمه في الموسم الجديد من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر بعد تألقه بدوري أبطال إفريقيا.
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