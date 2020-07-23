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فن

بصورة أبيض وأسود.. أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:44 م
أسماء ابو اليزيد
أسماء ابو اليزيد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة بصحبة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء أبو اليزيد بصورة أبيض وأسود وجاءت التعليقات كالآتي:
قمر، سمارك يجنن، اجمل اسماء

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يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.


ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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A post shared by Asma Abo Elyazeid (@asma.abulyazeid) on

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