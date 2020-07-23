AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس جمعية الإصلاح الزراعي: ثورة ٢٣ يوليو أعادت للفلاح المصرى كرامته

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:56 م
الفلاحين
الفلاحين
Advertisements
شيماء مجدي
قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن ثورة ١٩٥٢ أعادت للفلاح المصرى كرامته ووضعه حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي المصري، فى يوم 9 سبتمبر 1952، في عهد الرئيس محمد نجيب، وطبقه جمال عبدالناصر، وهذا بعد ثورة 23 يوليو بخمسة وأربعين يومًا، وكان الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد.

وأشار " الشراكى " فى تصريحات ل "صدى البلد " إلي هذه الإصلاحات الزراعية جاءت ليرفع الفلاح المصري رأسه، ويمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه.

وأضاف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن أهم مكتساب ثورة ٢٣ يوليو هو بناء السد العالى والذى حمى الكثير من الأراضي الزراعية وثروات مصر المائية ومواردها وبالتالى زادت الرقعة الزراعية .

ولفت إلي أن مصر شهدت طفرة حقيقية فى القطاع الزراعي فى ظل ثورة يوليو، وشهدت زيادة فى حجم الرقعة الزراعية المنزرعة، وكذلك فى شق الترع والمصاريف الجديدة بسبب بناء السد العالى، ومشاركة أبناء المصريين فى حقهم من حيث التعليم والوظائف الحكومية اللذين كانوا لا يعملون بها.

وأكد أن مشكلة تفتيت المساحات المزروعة سببها هو قانون تحرير الزراعة المصرية، وليس قانون الإصلاح الزراعي .

ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على استكمال رفع رأس الفلاح المصرى من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية تطالب بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور

برلماني يطالب بضرورة تعديل قانون التعاونيات الزراعية

نائبة تناشد البرلمان بسرعة التصويت على مشروع قانون النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين

نقيب الفلاحين: ثورة 23 يوليو أنصفتنا.. وحولت الفلاح من أجير إلى مالك

عمدة قرية بالمنوفية: قانون الإصلاح الزراعي أيقونة ثورة 23 يوليو

الإصلاح الزراعي: ثورة يوليو حولت الفلاح المصري من أجير إلى مالك.. فيديو

ترشيحاتنا

22 مليون يورو سنويا.. راموس يتلقى عرضا خياليا للانضمام إلى الدوري الصيني

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صينية بلطي بالطماطم.. فيديو

سر تراجع معدلات شراء الموطنين لـ الفيتامينات وأدوية المناعة ضد كورونا ؟ استشارى مناعة يجيب

14 جنيها.. ارتفاع في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

تنقل كورونا بنسبة 75%.. المصل واللقاح يحذر من التواجد بالأماكن المغلقة.. فيديو

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

الحكومة: لا زيادة في مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور