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رياضة

نشعر بخيبة أمل.. ليفربول يهاجم جماهيره بسبب احتفالات التتويج بالبريميرليج

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:50 م
احتفالات جماهير ليفربول
احتفالات جماهير ليفربول
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محمد السعيد
هاجم نادي ليفربول الانجليزي، جماهيره التي خرجت مساء أمس، الأربعاء، للأحتفال بتتويج الفريق، بلقب الدوري الإنجليزي بريميرليج.

واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس، الأربعاء، بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بدون حضور الجماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

وقال ليفربول في بيانا عبر موقعه الرسمي: يود نادي ليفربول أن يشكر جماهيره التي احتلفت بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي من المنزل، وساهموا في حماية المدينة، من انتشار وباء كورونا.

وأضاف البيان:" نشعر بخيبة أمل بسبب الأحداث التي وقعت من قبل بعض الجماهير، بمحيط معلب أنفييلد".

وأختتم البيان:" يؤكد نادي ليفربول، أنه سيتم الاحتفال بلقب الدوري مع  الجماهير، حينما تسمح الظروف بذلك".

يذكر أن الشرطة الإنجليزية ألقت القبض على 9 من مشجعي نادي ليفربول، بسبب  اعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، رغم التشديدات الأمنية.

ووصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.


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