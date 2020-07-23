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سيارات

وصفات منزلية بسيطة لنظافة السيارة وتطهيرها من الفيروسات

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:00 م
وصفات منزلية بسيطة
وصفات منزلية بسيطة لنظافة السيارة
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اشرف عطية
تنظيف السيارة والاهتمام بها من العوامل المهمة التي تحافظ عليها، لذا نقدم لكم اليوم عدد من الوصفات المنزلية الخاصة بالعناية بالسيارات بدلا من المواد المتخصصة باهظة الثمن وفي هذا السياق نطرح وصفات منزلية بسيطة لنظافة السيارة والعناية بها أوصيث بها الخبراء.


من الأدوات المنزلية التي نصح بها الخبراء، هي الكحول المخفف بالماء ويمكن استخدامه كمنظف للزجاج داخل المقصورة، حيث تتكون عليه طبقة ترسب بسيطة نتيجة تشغيل المكيف خلال فصل الصيف ويمكنة ايضا قتل الفيروسات وأبرزها فيروس كورونا ويستخدم الكحول ايضا في تنظيف وتطهير المقصورة الداخلية.

وأضاف الخبراء إلى طريقة بسيطة يمكن بها مواجهة الرطوبة المتكونة داخل المقصورة الداخلية، والتي تتسبب في تكثف بخار الماء على الزجاج، وهي استخدام بعض ثمار الجوز الملفوفة، وذلك بوضعها داخل قطعة من قماش الكتان في حيز أقدام الراكب الأمامي، وأضافوا أن وضع وعاء مملوء بملح الطعام داخل المقصورة يؤدي نفس التأثير.


و توجد طرق أخرى للعناية بالسيارة، منها استخدام الجليسرين وبودرة الأطفال وذلك بوضع الجلسرين على قطعة قماش، ثم يدهن بها مطاط الأبواب من أجل الحفاظ على مرونته، كما يمكن إضافة بودرة الأطفال على مطاط الأبواب أيضًا لمنع تصلبه وتشققه.
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