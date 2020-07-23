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أستاذ مناعة : عقار أكسفورد الأقرب للنجاح للعلاج من كورونا.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:31 م
دكتور عبد الهادى
دكتور عبد الهادى خضر
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد الهادى خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون نيوجيرسى أن الأسباب الأساسية وراء زيادة حالات كورونا في عدة مناطق بالولايات المتحدة المريكية وانخفاضها فى الولايات الأخرى، أنه تم تحويل كورونا بأمريكا إلى حرب سياسية بين الديموقراطيين والجمهوريين.


وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه منذ بدء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية كان يتم أخذ الموضوع بجدية مشيرا إلى أن الناس ظلوا في المنازل لمدة شهرين واستطاع المسئولون السيطرة على الموقف وتقليل الارقام.


وتابع  استاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون نيوجيرسى أن حاكم نيويوك تعامل مع المشكة بشكل قيادى، مؤكدا أنه كان يتم أخذ آراء المتخصصين والعمل بنصيحتهم وكان يتم عمل لقاء يومى مع الاعلام وكان صريحا بالأرقام والحالات المصابة.


وأشار الـدكتور عبد الهادى خضر الى أن الرئيس ترامب تجاهل نصائح الجهات المتخصصة مؤكدا أنه كان دائما يقول كلاما لا اساس له من الصحة او اى  أساس علمي وكان ترامب يمتنع  عن ارتداء القناع الواقى أو الكمامات.


وقال أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون نيوجيرسى إن عقار أكسفورد الأقرب للنجاح مؤكدا أنه نجح في تقوية الجهاز المناعي لعدد من الحالات.

 
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