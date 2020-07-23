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رياضة

نبيل عماد دونجا يحتفل بتتويج محمد صلاح مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:05 م
دونجا
دونجا
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مصطفى كرم
احتفل نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، بتتويج  محمد صلاح على  مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر دونجا عبر خاصية استوري بحسابة بإنستجرام صورة لمحمد صلاح ممسكا بكأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى
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