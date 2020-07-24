7 نصائح لتجنب عمليات النصب خلال الأوكازيون الصيفي.. تعرف عليها

وجه الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك 7 نصائح لتجنب عمليات الغش التجاري خلال موسم الأوكازيون الصيفي الذي انطلق الخميس 23 يوليو ولمدة شهر.









وطالب سمير في رسالته لعموم المستهلكين عبر موقع صدى البلد..

1- الشراء من العلامات التجارية الموثوقة والمعروفة وتجنب شراء منتجات مجهولة المصدر، 2- التأكد من مشاركة المحل في الأوكازيون والإعلان عن نسب الخصم على المنتجات بشكل واضح.









وأضاف سمير، 3- التأكد من إعلان المحل عن سعر المنتج قبل الخصم وبعد نسبة الخصم على المنتج، 4- الحصول على فاتورة شراء مختومة بالسعر المدفوع ونسبة الخصم التي أقرها المحل على المنتج.



