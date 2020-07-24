7 نصائح لتجنب عمليات النصب خلال الأوكازيون الصيفي.. تعرف عليها

وجه الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك 7 نصائح لتجنب عمليات الغش التجاري خلال موسم الأوكازيون الصيفي الذي انطلق الخميس 23 يوليو ولمدة شهر.
وطالب سمير في رسالته لعموم المستهلكين عبر موقع صدى البلد..
1- الشراء من العلامات التجارية الموثوقة والمعروفة وتجنب شراء منتجات مجهولة المصدر، 2- التأكد من مشاركة المحل في الأوكازيون والإعلان عن نسب الخصم على المنتجات بشكل واضح.
وأضاف سمير، 3- التأكد من إعلان المحل عن سعر المنتج قبل الخصم وبعد نسبة الخصم على المنتج، 4- الحصول على فاتورة شراء مختومة بالسعر المدفوع ونسبة الخصم التي أقرها المحل على المنتج.
وتابع: 5- مراجعة المنتج جيدا قبل الشراء والتأكد من صلاحيته خلال فترة السماح باسترجاع المنتج أو استبداله، 6- عند الشراء أون لاين قراءة مواصفات المنتج جيدا والالتزام بمعايير الأمان عند التسوق عبر الإنترنت، 7- سرعة التواصل مع جهاز حماية المستهلك في حالة التعرض لأي محاولات غش تجاري.
ونوه سمير بأنه يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للجهاز ورقمه19588 أو الخط الأرضي علي مستوي المحافظات أو ارسال الشكاوي مباشرة علي رقم تطبيق الواتس وهو 01281661880، أو ارسال الشكوي علي رقم الفاكس وهو 0233030170.
أضاف أن الجهاز يتيح أيضا خدمة ارسال الشكوي علي الموقع الإلكتروني للجهاز، أو تطبيق جوجل أو آبل ستور الموجود علي تطبيقات الأندرويد أو آي فون.
وأشار إلى تقديم المواطن أيضا لاستمارة الشكوي المجانية الموجودة بكل فرع تابع للجهاز علي مستوي الجمهورية، أو التوجه للمقر الرئيسي بـ 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.