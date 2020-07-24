الحكومة: عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه.. ونواب: قرار إيجابي لردع كل المخالفين في استهلاكها بطرق غير مشروعة.. وبهدف الحفاظ على حصة مصر من النيل

برلمانى يكشف أسباب إعلان الحكومة عن عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه

نائب: تغليظ العقوبات على الإسراف فى المياه وسيلة ردع من الحكومة

نائبة تشيد بتغليظ الحكومة عقوبة الإسراف فى استخدام المياه









فى البداية قال النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك جهودا مبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة لمواجهة الزيادة السكانية السريعة لمواجهة العجز المائى المحتمل.





وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتحسين حصتها من المياه من خلال تبطين الترع والأفرع وتطوير الرى ، وتحويله من نظام الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديثة بالرش والتنقيط ، مؤكدا أن ما تم اليوم فى اجتماع مجلس الوزراء يأتى فى إطار الخطة الموضوعة والتى تنفذها الدولة منذ عام 2016.





وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان : مطالبة رئيس الوزراء بعقوبات مغلظة على الإسراف فى المياه جاء نتيجة قيام قلة من المواطنين بإستخدام المياه فى غير الأغراض المخصص لها بطرق غير مشروعة ، مشيرا إلى أن هناك أراضى يتم استصلاحها وتروى من المياه الجوفية ، وهناك مواطنون يخالفون استخدام مياه الرى والتى تأتى من أفرع النيل وهى غير مخصصة للرى بعيدا عن الوصلات الرسمية ، مما يستوجب تغليظ العقوبة.





وقال النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مطالبة رئيس الوزراء بعقوبات مغلظة على الإسراف فى المياه تأتى فى إطار التخوف من خفض حصة مصر من مياه النيل بسبب بناء سد النهضة فى أثيوبيا.





وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير المياه لإستخدامها فى الشرب للإستخدام الادمى ، بدلا من استخدامها فى رش الشوارع وغسيل العربات ، مؤكدا أنه تصرف بشري خاطئ من بعض المواطنين.





وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن تغليظ العقوبات على الإسراف فى المياه ، يعتبر بمثابة وسيلة ردع كل من يسرف فى المياه حتى يلتزم.





وقالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تضافر جهود الدولة مع المواطنين لترشيد استهلاك مياه الشرب أو الزراعة.





وطالبت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يكون الرى بالتنقيب أو الرش بدلا من الرى بالغمر ، حتى تخرج محاصيل بها انتاجية زيادة ، مؤكدا على ضرورة ترشيد الفلاح لمياه الرى من خلال عمل صوب زراعية أو الرى بالرش.





وأشارت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن تغليظ عقوبة الإسراف فى إستخدام المياه أمر إيجابى حتى لايتم إهدار المياه التى نحتاج إليها.



