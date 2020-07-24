شيرين تحتفل بوصول أغنيتها مشاعر لـ٢٠٠ مليون مشاهدة .. فيديو

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتحقيق أغنيتها مشاعر ٢٠٠ مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وغردت شيرين :" النهاردة واحدة من أقرب الأغاني لقلبي وصلت ل٢٠٠ مليون مشاهدة. وكل ده بسببكم وبسبب دعمكم ليا ولكل أغنية بقدمها ليكم من قلبي وبتوصل لقلوبكم. شكرًا ليكم".