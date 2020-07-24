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منوعات

دبابير مميتة تقتل طفل وتصيب جدته بإصابات خطيرة أثناء تقطعهم النخل..صور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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احمد شريف

توفي صبي كمبودي يبلغ من العمر خمس سنوات بينما تصرع جدته الموت في المستشفى بعد أن هاجمتهما الدبابير أثناء تقطعهم شجرة نخيل.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، وقع الحادث في إقليم تاكيو بجنوب كمبوديا بينما كانت الجدة البالغة من العمر 62 عاما والمعروفة باسم تشين أوورن تقطع السعف من شجرة نخيل لبناء حظيرة دجاج.


وبحسب المتحدث باسم الشرطة اللفتنانت كولونيل تشون سامانج ، فإن المرأة وحفيدها البالغ من العمر خمس سنوات ، والمعروف باسم مورن كاكاكدا، قاموا بهدم عش الدبابير بالخطأ وتعرضوا للهجوم مميت من قبل الدبابير.


ونقلت  الجدة البالغة من العمر 62 عاما في المستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة، بينما توفى حفيدها على الفور من شدة هجوم الدبابير عليه.


وتظهر الصور المؤلمة الطفل الصغير يرقد ميتًا في منزله بعد وقت قصير من هجوم الدبابير.


بعد الحادث ، نصح المتحدث الرسمي باسم الشرطة،  المواطنين بالسعي على الفور للحصول على رعاية طبية إذا تعرضت لهجوم من الدبابير حيث يمكن أن تكون لدغتهم قاتلة في بعض الأحيان.

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