علي ماهر: الأهلي نادي القرن بدون نقاش والخطيب "بيعدل الدماغ" وأبطال أفريقيا معيار نجاح فايلر

أكد علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي ، إن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي.





وأضاف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "لا يمكن الحديث بشأن هذا الصدد، وبدون النقاش".





وتابع: "أما عن إهانة رموز الأهلي أو الزمالك، فهو شيء خاطئ فمثلا إذا ذكر حسن شحاتة فيجب أن نقول الكابتن قبلها".









وأضاف: "كيف يتم توجيه أي انتقادات للكابتن محمود الخطيب ، فهو بمجرد ذكر اسمه فهو بيعدل المزاج"





وتابع علي ماهر إن بطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون هي معايير نجاح السويسري رينيه فايلر مع الأهلي.





وأضاف: "كارتيرون مدرب الأهلي السابق رحل عن تدريب القلعة الحمراء بسبب عدم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الوصول للنهائي".



