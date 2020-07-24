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رياضة

علي ماهر: الأهلي نادي القرن بدون نقاش والخطيب "بيعدل الدماغ" وأبطال أفريقيا معيار نجاح فايلر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، إن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي. 

وأضاف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "لا يمكن الحديث بشأن هذا الصدد، وبدون النقاش".

وتابع: "أما عن إهانة رموز الأهلي أو الزمالك، فهو شيء خاطئ فمثلا إذا ذكر حسن شحاتة فيجب أن نقول الكابتن قبلها".


وأضاف: "كيف يتم توجيه أي انتقادات للكابتن محمود الخطيب، فهو بمجرد ذكر اسمه فهو بيعدل المزاج"

وتابع علي ماهر إن بطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون هي معايير نجاح السويسري رينيه فايلر مع الأهلي.

وأضاف: "كارتيرون مدرب الأهلي السابق رحل عن تدريب القلعة الحمراء بسبب عدم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الوصول للنهائي".

وتابع: "المنافسة بين الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية ستكون في مصلحة الكرة المصرية"
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