الذروة لم تأت بعد.. بيل جيتس يحذر من خطر كورونا

حذر مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، بيل جيتس، من ارتفاع معدلات الوفيات جراء فيروس كورونا، مؤكدا أن الذروة لم تأت بعد.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد جيتس أن "معدلات العدوى في الولايات المتحدة خلال الصيف، مقلقة للغاية"، لافتا إلى أن الطقس الدافئ، يدفع الناس للخروج أكثر في الهواء الطلق، في الواقع، هذه الظروف أسهل في تقليل العدوى عما ستكون عليه في الخريف".





وأوضح أن الإصابات حاليا تنتشر لدرجة كبيرة بين الشباب، مما يعني أن معدل الوفيات، على الرغم من ارتفاعه، ليس قريبا من ذروته، ولكن هذا المستوى من العدوى سيحدث، ومعه فإن معدل الوفيات سيرتفع".





وكانت وكالة "رويترز" للأنباء ذكرت أمس الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة تجاوز الـ 4 ملايين حالة.

ووفقًا لإحصائيات رويترز، فإن إصابات كورونا في أمريكا تجاوز 4 ملايين بعد تسجيل مليون حالة في 16 يومًا.



