تساعد على حرق الدهون.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم والقدم.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، نصائح للأهالي الذين يخافون على أولادهم من المكملات الغذائية، موضحا أن تلك المكملات تكمل ما ينقص الجسم من الغذاء.





وأضاف أبو هاشم خلال فقرة التمرينات الصباحية ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن بعض الفيتامينات تكون لا غنى عنها لجسم الإنسان ولكن البعض يحصل عليها دون نصائح ومن تلقاء نفسه وهذا خطأ.





وقدم خبير اللياقة البدنية مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وعضلات القدم، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.





وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.



