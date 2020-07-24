انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية النظرية غدا..776 ألف طالب يمتحنون "العربي" في 2987 لجنة والسماح بأداء "الدين" منزليا.. توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب ..ومنع حيازة الموبايل أثناء الامتحان

* التعليم :
- سنطبق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين
- على الطلاب أن يذهبوا إلى اللجان قبل ميعاد الامتحان بساعتين
تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" يوم السبت القادم الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.
وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
* أداء امتحان الدين"من البيت"
وأوضحت الوزارة أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.
وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن هذا القرار يأتي في إطار المساواة بين طلاب الدبلومات الفنية وطلاب الثانوية العامة فيما يخص المواد غير المضافة للمجموع.
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*ميعاد امتحان اللغة العربية
وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:
طلاب نظام الثلاث سنوات
ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.
طلاب نظام الخمس سنوات
ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.
*معلومات رقمية عن امتحانات الدبلومات الفنية 2020
ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.
وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.
ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.
ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــو.
* إجراءات احترازية .. ومنع الموبايل في اللجان
ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644مقرر، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضحت الوزارة أنه تم عقد مؤتمر بالفيديو كونفرانس ، حضره نائب الوزير لشئون التعليم الفني ومديري المديريات ومديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.
وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.
وجدير بالذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية قد تم عقدها على مدى سبعة عشر يومًا منذ يوم 27 يونيو وحتى يوم 20 يوليو، وقد تم فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
* زيادة معدلات صرف ايام مكافآة امتحانات الدبلومات الفنية
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالسادة المنتدبين بلجان السير و السادة رؤساء و وكلاء لجان الادارة و لجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2020 والدبلومات الفنية 2020.
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ويسري هذا القرار كذلك على السادة رؤساء و وكلاء الاقسام والحجرات بلجان الادارة ، ولجان النظام والمراقبة للامتحانات العامة (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) للعام الدراسي 2019/2020
وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها الى الادارة العامة للامتحانات ، لاخطار كافة الجهات المعنية لمراعاة تنفيذ موافقة الوزير عند تحرير استمارات الصرف قبل اعتمادها من الادارة العامة للامتحانات
وكان قد تقدم كل من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، بمذكرة رسمية في ابريل الماضي للدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، أكدا خلالها أنه تلاحظ ارتفاع أسعار الانتقالات اليومية مع وثبات قيمة مكافأة الامتحانات منذ سنوات عديدة، مما أدى إلى عزوف بعض المعلمين عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لانخفاض قيمة المكافآة وعدم تناسبها مع حجم الجهد المبذول
وطالبت المذكرة وقتها الوزير بدراسة المقترحات التالية :
بالنسبة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع كراسات الإجابة، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع 4 أيام بدلا من 3 أيام على أن تظل أيام الفراغ والتحضير كما هى دون تعديل.
وبالنسبة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع الأسئلة بالمناطق النائية، تحسب ايام العمل الفعلية بواقع 5 أيام بدلا من أربعة أيام، على أن تظل أيام الفراغ والتحضير كما هى دون تغيير.
أما بالنسبة لـ المراقبين والمعاونين وأعضاء لجنة الإدارة والملاحظين وأعضاء الأمن والشئون القانونية، فهناك مقترح جار دراسته بأن تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ 3 أيام بدلا من يومين، على أن تظل أيام الفراغ والتحضير كما هى دون تغيير أو تعديل.
أما عن المراقبين والمعاونون وأعضاء لجنة الإدارة والملاحظين وأعضاء الأمن والشئون القانونية بالمناطق النائية، فتدرس الوزارة أن تحسب أيام العمل الفعلية بواقع 4 أيام بدلا من 3 أيام، على أن تظل أيام الفراغ والتحضير كما هى دون تغيير أو تعديل.
و يصرف لرؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة إثابة 50 يوما عن الدور الأول، و50 يوما عن الدور الثانى للامتحانات، خارج الحد الأقصى بدون المساس بالمكافآة المقررة بالقرارات الوزارية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، نظير عملهم طوال العام.
وعلى صعيد آخر ، كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، توصي بضرورة صرف مكافأة مالية لكل عضو من أعضاء غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة المشكلة في المديرية والإدارة التعليمية قدرها 1000 جنيه عن امتحانات الدور الاول و 1000 جنيه عن امتحانات الدور الثاني.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تصرف هذه المكافأة من داخل ميزانية المديرية أو الادارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.