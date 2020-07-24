التخلص من الإخوان قريبا.. عبير موسى: الغنوشي يتعمد المماطلة للهروب من سحب الثقة

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي، إن حركة النهضة الإخوانية والتي يرأسها راشد الغنوشي، تعمل بمبدأ "أنا ومن بعدي الطوفان".





وأضافت عبير موسى في تصريحات اليوم الجمعة، أن هناك أطراف تريد "أخونة" تونس تحت شعار الديمقراطية.





وأشارت إلى أن الحركة تعمل على تصحيح المسار السياسي في تونس، متعهدة بالتخلص من حركة الإخوان قريبا.





ولفتت إلى أنهم ينتظرون قرار البرلمان بشأن تحديد موعد جلسة سحب الثقة من الغنوشي، مشيرة إلى أنه يتعمد سياسة المماطلة والتسويف للهروب منها



