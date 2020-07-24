AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قبل العيد..الزراعة تكشف حقيقة إصابة اللحوم الحمراء بفيروس كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:44 م
اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
Advertisements
شيماء مجدي
أكد الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة ، أن هناك رقابة مشددة علي اللحوم المستوردة من الخارج للتأكد من خلوها من أي بكتيريا أو الفيروسات ، وهذا ليس بجديد فذلك يتم منذ نشأة المعمل ، مؤكدا أن الفحوصات تتم بأجهزة وتقنيات وتكنولوجيا علي أعلي مستوي.

وناشد " إبراهيم " في تصريحات لـ " صدى البلد" ، جميع المواطنين بشراء اللحوم التي عليها الأختام لأن إدارة التفتيش تختم علي اللحوم الموثوق بها بعد الفحص الظاهري لها ، موضحا أن هناك عينات يتم استدعائها إلي المعمل لفحصها للتأكد منها .

وأضاف " وكيل معهد صحة الحيوان' اللحوم الحمراء في الأسواق آمنة تماما من فيروس كورونا بسبب ماتقوم به الإدارة المركزية في المجازر من إجراءات لسلامة اللحوم، والتفتيش علي اللحوم في المجازر والأسواق .
 
وأشار إلي أن معهد صحة الحيوان تم اعتماده من الاتحاد الافريقي نظرا لما به من فحوصات بأجهزة تكنولوجية عالية التقنية ، لافتا إلي أنه من الأفضل للمستهلك شراء اللحوم من أماكن معروفة لضمان سلامتها . 

ولفت إلي أن هناك رقابة مشددة أيضا على اللحوم بالأسواق حفاظا على صحة المواطنين من أى لحوم فاسدة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة فورية ..خطة بالزراعة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

قبل العيد.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك والرنجة بـ كورونا

التزامًا بالإجراءات الاحترازية.. وزير الزراعة ومرافقوه بـ الكمامات خلال زيارته لـ كفر الشيخ.. صور

الزراعة: نستهدف توفير غذاء صحي وآمن للمصريين وزيادة الصادرات للخارج

زراعة القليوبية: مشروع البتلو لتوفير اللحوم للمستهلك طول العام|فيديو

برفع درجة الاستعداد القصوى.. بيطري المنوفية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

الكويت تسمح للمسافر طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بسبب كورونا

مرض معدي مات به فرعون مصري والفايكنج سبب انتشاره

بعد ساعات من طرحها.. صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة

حطوله السم في العصير.. تفاصيل مقتل صاحب مصنع للاستيلاء على ممتلكاته في المنوفية

خبير مناعة: 5 أسباب تنذر بحدوث موجة ثانية لـ كورونا

مذبحة داخل برشلونة .. إدارة النادي توافق علي بيع 12 لاعبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها