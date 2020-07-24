قبل العيد..الزراعة تكشف حقيقة إصابة اللحوم الحمراء بفيروس كورونا

أكد الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة ، أن هناك رقابة مشددة علي اللحوم المستوردة من الخارج للتأكد من خلوها من أي بكتيريا أو الفيروسات ، وهذا ليس بجديد فذلك يتم منذ نشأة المعمل ، مؤكدا أن الفحوصات تتم بأجهزة وتقنيات وتكنولوجيا علي أعلي مستوي.





وناشد " إبراهيم " في تصريحات لـ " صدى البلد" ، جميع المواطنين بشراء اللحوم التي عليها الأختام لأن إدارة التفتيش تختم علي اللحوم الموثوق بها بعد الفحص الظاهري لها ، موضحا أن هناك عينات يتم استدعائها إلي المعمل لفحصها للتأكد منها .





وأضاف " وكيل معهد صحة الحيوان' اللحوم الحمراء في الأسواق آمنة تماما من فيروس كورونا بسبب ماتقوم به الإدارة المركزية في المجازر من إجراءات لسلامة اللحوم، والتفتيش علي اللحوم في المجازر والأسواق .

وأشار إلي أن معهد صحة الحيوان تم اعتماده من الاتحاد الافريقي نظرا لما به من فحوصات بأجهزة تكنولوجية عالية التقنية ، لافتا إلي أنه من الأفضل للمستهلك شراء اللحوم من أماكن معروفة لضمان سلامتها .





ولفت إلي أن هناك رقابة مشددة أيضا على اللحوم بالأسواق حفاظا على صحة المواطنين من أى لحوم فاسدة



