بالأورانج.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في في محل شوكولاتة

في محل شوكولاتة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.

بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية و ناعمة مع ارتداء عصبة رأس باللون الأورانج، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.