بالأورانج.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في في محل شوكولاتة
الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:28 م
مريم اوزرلي
حرصت الممثلة التركية مريم أوزرلي على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ناعمة وبسيطة
في محل شوكولاتة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وقامت مريم اوزرلي بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية و ناعمة مع ارتداء عصبة رأس باللون الأورانج، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في وضع الماكياج، واكتفت باختيار طلاء الأظافر باللون الأحمر الناري مع أحمر الشفاه باللون البني، والأي لاينر لتبرز جمال عينيها.
وأبرزت مريم اوزرلي
إطلالتها ببعض الإكسسوارات؛حيث ارتدت قرطين ناعمين وقلادة باللون الذهبي الناعم.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..