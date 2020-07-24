الحرمين الشريفين: ترجمة خطبة وقفة عرفات إلى 10 لغات

أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن ترجمة خطبة وقفة عرفات لهذا العام 1441 هـ إلى 10 لغات، هي: الإنجليزية - الأردية - الفرنسية - الإندونيسية - الفارسية - الروسية - الصينية - الهوساوية - التركية - البنغالية.
بدوره، وضع الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، خطة موسم حج هذا العام والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا في المسجد الحرام.
كما تم تنفيذ خطة احترازية تقي من تفشي الفيروس، ومكافحته واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العنصر البشري داخل نطاق المسجد الحرام وساحاته ومرافقه.
وأطلقت رئاسة شؤون الحرمين، منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم الحج.