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تعليم

وحدة لعلاج التسمم والإدمان بمستشفى بنها الجامعي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:16 م
إنشاء أول وحدة لعلاج
إنشاء أول وحدة لعلاج التسمم والإدمان
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إبراهيم الهوارى
أعلن مستشفى بنها الجامعي إنشاء أول وحدة لعلاج التسمم والإدمان ضمن خطة شاملة تم وضعها لتطوير المستشفى خلال الفترة المقبلة وإتاحة المزيد من الخدمات للمرضى.


 أشارت الدكتورة نرمين عدلي رئيس قسم السموم بكلية الطب إلى أن التطوير يشمل إنشاء وحدة لعلاج التسمم والإدمان بالاستقبال وتخصيص مكان للعناية المركزة لمرضى حالات التسمم ملحق بمعمل لتحاليل السموم والمخدرات.

وأضافت أن المركز سيقدم خدمات طبية وصحية متميزة وغير مسبوقة بمحافظة القليوبية تعمل على خدمة المحافظة والمحافظات المجاورة.
وكان فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار قد نجح في استخراج سوكت شاحن من القصبة الهوائية لطفل.

وقال الدكتور محمد الجزار إلى أن الطفل عمره 5 سنوات وأنه ابتلع سوكت شاحن أثناء لهوه بطريق الخطأ ما أدى إلى دخوله القصبة الهوائية واستقراره بالقصبة اليمنى وبالتالي غلقها تماما واختناق الطفل وتم استخراجه بالمنظار الشعبي الجراحي.
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