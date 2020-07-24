بسبب أجاي.. فيفا يخطر الأهلي بمنع الصفاقسى من القيد 3 فترات وعدم المشاركة بأفريقيا

اخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" نادي الاهلي المصري بمنع نادي الصفاقسي التونسي من إبرام صفقات لثلاث فترات متتالية بجانب منعه من المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل.





يأتى ذلك بعدما رفض النادي تسديد 100 ألف دولار للنادي الاهلي حق رعاية جونيور اجاي الذي كان من المقرر ارساله الي نادي ليون النيجيري الا انه بالخطأ تحول للنادي التونسي الذي سدد 25 ألفا فقط ولم يقم بتسديد باقي المبلغ .









وطالب مسؤولو النادي الاهلي طوال الفترة الماضية النادي التونسي بتسديد المبلغ بشكل ودي الا انه ظل يماطل حتي قام الاحمر بتصعيد الامر للاتحاد الدولي لكرة القدم.





وأعلن الاتحاد الدولى فيفا بمنع الصفاقسي من اجراء الصفقات والقيد لمدة 3 فترات مع الحرمان من المشاركة في بطولات افريقيا وتغريمه 100 ألف دولار.