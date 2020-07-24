ميران حسين تكتب: تنبؤات الأفلام خيال وصدفة أم واقع لمؤامرة؟

لاحظنا مؤخرًا مع انتشار الأوبئة والأمراض بالإضافة للثورات بجانب الكثير من الانقلابات ومحاولات الاغتيالات سواء الفاشلة منها أو التي أصابها النجاح، أن هناك الكثير من الأفلام التي تنبأت بتلك الأحداث قبلها بالعديد من الأعوام، وهذا ما جعلني أرصد تلك الأفلام وأُلقي عليها الضوء وأتساءل هل كانت مجرد مصادفات أم هي فعلًا مجموعة من المؤامرات التي تُحاك في الخفاء.





وقد تربع على رأس تلك القائمة مسلسل الرسوم المتحركة الشهير (سيمبسون) ولمن لا يعرف سيمبسون فهو مسلسل كوميدي من إنتاج شركة فوكس ويُعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يُعرض على شاشات التليفزيون الأمريكي، حيث بلغ حتى الآن 31 جزءا و637 حلقة وبدأ بثه فى 19 أبريل عام 1987 كسلسلة من الحلقات الكرتونية القصيرة التي تُذاع ببرنامج (ذا تريسي أولمان شو) ليتحول بعد ثلاثة مواسم إلى حلقات مدتها نصف ساعة تُعرض في وقت الذروة.





وقد أصبح هذا المسلسل مصدرًا للرعب بسبب كثرة تنبؤاته المتنوعة والمُحيرة التي أثارت الجدل بين الناس فعلى سبيل المثال وليس الحصر تنبأ بــ :-





1-أحداث 11 سبتمبر 2001

2-انهيار الاقتصاد اليوناني 2015

3-فساد الفيفا 2015

4-انتخاب دونالد ترامب ووصوله للرئاسة 2015

5-حريق كنيسه نوتوردام 2019

6-تشريع الماريجوانا بكندا 2005

7-تفشي الإيبولا

8-اختراع آلية التصحيح التلقائي بالهواتف الذكية

9-وصول البرتغال والمكسيك لنهائي مونديال ٢٠١٨

10-غناء ليدي غاغا في المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية

11-فوز الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية في لعبة الكيرلنغ

12-خطاب الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ في الأمم المتحدة

13-شراء شركة ديزني لاستوديوهات the Century Fox 20

14-تصميم علم المعارضة السورية

15-إصابة نيمار وفوز ألمانيا بكأس العالم 2014

16-وجود نوع من الأسماك بثلاثه عيون

17- تصميم الجيل الأول من الأيبود عام 2001

18- خاصية الاتصال بالفيديو على الهواتف المحمولة

19- الساعة الــ smart watch والذي طرحته سامسونج عام 2013

20- انشاء برج شارد بالعاصمة لندن عام 2009

21- وفاة نجم كرة السلة الأمريكي كوبر براينت هي وابنته 2020

22- آلة التصويت الانتخابي المتلاعب بها بأنتخابات باراك أوباما

23-فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي NSA على الأمريكيين 2013

24-التنبؤ بظهور فيروس "كورونا" المستجد في أحدى الحلقات في موسم عام 1993.





كما يوجد مجموعة من الأفلام والمسلسلات الأوروبية والأمريكية والأسيوية التي تنبأت بأحداث سياسية بالإضافة للأمراض والأوبئة بجانب بعض الكتب التي تنبأت بالكثير من الوقائع قبل حدوثها ومن تلك الأفلام والمسلسلات والكتب:-

1- المسلسل التركي "Kollama" الذي تنبأ باغتيال السفير الروسي على يد نادل داخل معرض فني، وقد تحقق ذلك على أرض الواقع في ديسمبر 2016، حينما قُتل آخر السفراء الروس لدى تركيا "أندريه كارلوف" بواسطة شرطي خلال افتتاح أحد المعارض الفنية.





2- المسلسل الكوميدي الأمريكي"second chance" الذي تنبأ قبل 24 عامًا بمقتل وتعذيب معمر القذافي 2011.





3- فيلم "knowing" لنيكولاس كيدج والذي أنتج عام 2009 يظهر

فيه بوضوح العلم الليبي الجديد وعلم الثورة السورية قبل حدوث كل ذلك بسنتين.





4- مسلسل Scrubs تنبأ بمكان أختباء أسامة بن لادن فخلال أحدى الحلقات عام 2007، قال جانيتور: "علينا أن نبحث عن بن لادن في باكستان". ولم تُحدد الاستخبارات الأمريكية مخبأ بن لادن في باكستان حتى عام 2009.





5- تنبأ المسلسل الأمريكي "Homeland" الذي يشتهر بتنبؤاته الدقيقة للأحداث السياسية، بالاتفاق النووي بين إيران والغرب في موسمه الثالث، والذي صدر عام 2013، أي قبل 3 أعوام من توقيع الاتفاق النووي الإيراني بواسطة الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.





6- تنبأ المسلسل الأمريكي ""Homeland بهجوم فاشل على أحد المطارات في برلين، ففي موسمه الخامس، خطط إرهابيون سوريون لهجوم على أحد المطارات في برلين، لكن المؤامرة أحبطت حينما أبلغت بعض الشخصيات السورية السلطات، وهو ما تحقق بعد ذلك مع السوري جابر البكر، الذي ضبط هجومه المخطط له على أحد المطارات في برلين بعد أن وشى به زملاء السكن السوريون.









7- يُعد فيلم "Outbreak" الذي عرض عام 1995أشهر فيلم تشابهت أحداثة مع فيرس الإيبولا الذى انتشر من عدة سنوات، وتتمثل أوجه التشابة بينهما فى:-





 ظهوره بإفريقيا وتحديدًا بدولة "زئير".

 سبب نقل العدوي انتقالها من حيوان إلى إنسان" القرود".

 سرعة انتقاله وتفشيه.









8- هناك أوجه تشابه مذهلة بين سيناريو فيلم "Contagion" الذي عُرض قبل عشر سنوات وتحددًا عام 2011 والأحداث الحقيقية لتفشي فيروس كوفيد-19 "كورونا" من حيث:-





 ذكر الصين كمهد للفيروس.

 سبب نقل العدوي انتقالها من حيوان إلى إنسان" الخفاش".

 سبب تفشي المرض الاتصال الوثيق بين البشر أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة.

 تأثير الفيرس على الجهاز التنفسي وما يسببه من مضاعفات خطيرة.

 الأجراءات الأحترازية التى أتُخذت "الحجر الصحي، عزل المرضى، أغلاق المدن ومنع خروج المواطنين، عزل مدن بالكامل كما حدث فى كثير من البلاد الأوروبية والعربية ".

 المناعة القوية أهم أسباب تخطي ذلك المرض.

 تداعياته السلبية على النظم الاجتماعية والأقتصادية للدول.









9- المسلسل الكوري "My Secret Terrius" الذي أنتجته شركة MBC عام 2018 يتحدث بمنتهى الدقة عن فيرس كورونا وكيفية تطويره من خلال أحدى شركات الأدوية الكبرى حيث دار الحوار فى الحلقة العاشرة وتحديدا فى الدقيقة 53 بين عميلة الاستخبارات (NIS)وبين طبيبة عن أن (كورونا، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، سارس، الإنفلونزا الشائعة جميعها من العائلة ذاتها ولها المعلومات الجينية ذاتها وأن جميعهم يهاجمون الجهاز التنفسي، حيث انتشر مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في عام 2015 وفاق معدل الوفيات 20%، بينما فيرس كورونا متحول، عدّله أحدهم كي يزيد معدل الوفيات إلى نحو 90%، حيث تم التلاعب بهذا الفيروس كي يُهاجم الرئتين مباشر، ففترة حضانة الفيروس ما بين يومين إلى 14 يومًا).





10- تنبأت الكاتبة الأميركية سيلفيا براون فى كتاب "نهاية الأيام" أنه في عام 2020، سينتشر حول العالم مرض خطير يشبه الالتهاب الرئوي، سيُهاجم الرئة والقصبات الهوائية بشراسة، وسيختفي بسرعة كما جاء بسرعة، وسيهاجم مجددًا بعد عشر سنوات، وبعدها يختفي كليًا. وقد نُشر هذا الكتاب عام 2008.





11- تنبأ الكاتب الأميركي دين كونتز قبل حوالى 39 عامًا فى روايته "عيون الظلام" تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فُذكر فى روايته انتشار فيروس يُطلق عليه (ووهان- 400) نظرًا إلى تطويره في مختبرات ومعامل خارج المدينة الصينية وتستمر فترة حضانة الفيروس الخيالي أربع ساعات تقريبًا.





وهنا نتوقف عند أمرين:-





أولًا:-

لماذا رقم 4 هو الأساس دائمًا في فترة حضانة الفيرس، سواء 4 ساعات كما ذُكر فى كتاب دين كونتز "عيون الظلام" أو 4 أيام كمان ذُكر فيلم "Contagion" أو 14 يومًا كما هو في واقعنا الحالي؟





هل الفكر واحد لكن التطبيق مختلف؟ هل من يخطط لكل هذا يُغير عند التطبيق بعض الأحداث البسيطة، هذا سؤال يدعوا للتأمل والتفكير؟

ثانيًا:-

إذا تحققت كل تلك الأفلام على أرض الواقع فهل من الممكن أن نجد يومًا ما أفلام مثل (I Am Legend) ،(Train to Bussan)، (Blindness)، (28 Days Later)،(Weeks Later)، ((Flu،

((Quarantine، (Pandemic)، (Bird Box )،(World War Z)، تتحقق أيضًا على أرض الواقع؟





فهل هذا مخطط شيطاني أم أنه محض صدفة أم إنها نظرية المؤامرة التى سيطرت علينا؟



