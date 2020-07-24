طنطا يتعادل سلبيا مع إنبي استعدادا لاستئناف الدوري

انتهت منذ قليل، المباراة التي جمعت بين فريقي طنطا وإنبي الودية، التي اقيمت علي ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي.





ومن المنتظر أن تذاع المباراة مسجلة علي قناة أون تايم سبورت في تمام الثامنة مساء اليوم، نظرا لنقل مباراة الأهلي التي أقيمت في نفس الموعد.





يذكر أن هذه المباراة هي الثانية لفريق طنطا بعد أن تعادل إيجابيا مع الإتحاد السكندري بهدف لكل فريق، ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.



