تسريب التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي.. محمد صلاح غير موجود
الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:40 م
سُرب التشكيل الأفضل للاعبي بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، اليوم الجمعة، وذلك قبل الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.
وكان جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول قد توج اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي عن اتحاد رابطة الصحفيين والكتاب الرياضيين.
وسرب التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تواجدت صور للتشكيل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، قبل الإعلان الرسمي عنه.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - فيرناندينيو - أندي روبرتسون
خط الوسط: جوردان هندرسون - برونو فيرنانديز - كيفن دي بروين
خط الهجوم: رياض محرز - ساديو ماني - جيمي فاردي.
ولم يتواجد محمد صلاح في التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم كونه أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في ليفربول بطل الدوري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا على زميله ساديو ماني.
ويتم اختيار اللاعبين بناءً على تصويت اللاعبين الناشطين في الدوري، وهي جمعية تضم 4000 فرد.