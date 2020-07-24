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أخبار البلد

القومى للمرأة يشيد ببيان إدارة أكاديمية الفنون فى واقعة التحرش بطالبات العالي للسينما

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:11 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لسرعة استجابتها لشكاوى طالبات المعهد العالي للسينما ممن تعرضن لمحاولات تحرش داخل حرم المعهد .

كما تشيد الدكتورة مايا مرسى بالبيان الرسمى الذى أصدره الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون اليوم وذلك بعدما تابعت إدارة الأكاديمية ماتردد على أحد صفحات التواصل الإجتماعى من بعض بناتها من طالبات المعهد العالى للسينما حول ماتعرضن له من إيذاء جراء محاولات البعض للتحرش بهم، وجاء فى البيان أن هناك قوانين ولوائح تحمى الطالبات من أى محاولة للتحرش وهو الأمر الذى لن يسمح به نهائيا ، كما أكدت أنها على استعداد كامل لتلقى أى شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبناءها الطلاب والطالبات بالأكاديمية ، وقد وعدت بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات ، فلا تهاون فى حماية أبناءها وبناتها . 

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بهذا التحرك المحترم من قبل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و إدارة الأكاديمية بقيادة الدكتور أشرف زكى لمناهضة التحرش وحماية الطالبات مع الاحتفاظ بسرية البيانات للحفاظ على حقوقهن ، وتشجيعهن على التقدم بشكوى ، مؤكدة أن هذا هو الدور المنشود من القائمين على جميع المؤسسات التعليمية وغيرها فى الدولة ،  متمنية أن تحذو جميع المؤسسات حذو اكاديميه الفنون فى هذه الخطوة الجديرة بالاحترام والتقدير لحماية بنات مصر من آفة التحرش الجنسي.

ودعت الدكتورة مايا مرسى جميع الفتيات والسيدات ممن تعرضن لأى شكل من أشكال التحرش للتقدم ببلاغات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يذكر أن طالبات معهد السينما دشن حساب على موقع الإنستجرام خلال الأيام الماضية ليكون صوت الناجيات من الإعتداء الجنسى فى المعهد العالى للسينما والقصاص من المعتدين .
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