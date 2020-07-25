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توك شو

أخبار التوك شو.. بشرى.. تجارب لقاح أوكسفورد تدخل المرحلة الثالثة.. بيل جيتس ينفي مسئوليته عن انتشار جائحة كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 02:46 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها:

عرضت فضائية الأولى المصري، تقرير عن نفي الملياردير الأمريكي بيل جيتس، نظريات المؤامرة المتداولة حول وقوفه وراء جائحة كورونا.

قالت هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق الأثرية، إن منطقة القاهرة الخديوية تعرف بأنها منطقة قلب القاهرة، متابعة: تتميز بالتخطيط المتميز، وذلك لأنها تشبه تخطيط مدينة باريس القديمة، كما أنها كانت تعرف بالمنطقة الإسماعيلية.

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل التقدم على التصالح على العقار مع المواطنين.

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن صك الأضحية لا حرج فيه شرعا لأنه نيابة عن المضحي.

كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل مشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"، مؤكدا أنها تحولت إلى منطقة عشوائية.

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، شروط أضحية عيد الاضحى المبارك.

كشف علي غنيم خبير سياحي وعضو غرفة اتحاد الغرف السياحية، حقيقة منع المايوه الشرعي في المنشآت السياحية.

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كشفت الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل لقاح أوكسفورد لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

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