مصطفى فتحي يستقبل مولودته الأولى هايا .. صور

استقبل مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مولودته الأولى خلال الساعات القليلة الماضية وأطلق عليها أسم هايا.





وحرص لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفني على تهنئة اللاعب بقدوم مولودته الأولى .





وكان مصطفى فتحي تماثل للشفاء من فيروس كورونا في الأيام الماضية وعاد للمشاركة في تدريبات الفريق الأبيض ووضع الجهاز الفني برنامج تأهيلي له.





ويخوض الفريق الأبيض مرانه اليوم السبت في ملعب النادي بميت عقبة في تمام الخامسة مساء استعدادا لمواجهة وادي دجلة وديا بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في تمام الثامنة من مساء الأحد.





ومن المقرر أن يبدأ الفريق معسكرا جديدا في الإسكندرية يوم الاثنين تتخلله مواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل بملعب الجيش ببرج العرب .