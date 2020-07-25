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رياضة

وفاة والد المعلق الرياضي أيمن الكاشف

السبت 25/يوليه/2020 - 04:19 ص
أيمن الكاشف
أيمن الكاشف
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محمد رشاد
أعلن أيمن الكاشف المعلق الرياضي صباح اليوم السبت وفاة والده حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل قائلًا: البقاء لله مات أبي وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الجدير بالذكر، أن الكاشف قام بالتعليق على مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت بينهما مساء أمس، والتي انتهت برباعية نظيفة للمارد الأحمر، في إطار مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري.

سجل اهداف الأهلي محمود عبد المنعم كهربا هدفين ومروان محسن هدف وجونيور أجاي هدف في التجربة الودية الأولى بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أحداث كورونا . 
وفاة والد المعلق الرياضي أيمن الكاشف
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