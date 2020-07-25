عزل إسنا يسجل «صفر كورونا» ويعود للانضمام للتأمين الصحي

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفي إسنا التخصصي للعزل الصحي في الاقصر، أنه بعد مرور ١٤٠ يوم عمل شاق داخل العزل الصحي سجل المستشفى اليوم "صفر إصابات" بفيروس كورونا Covid 19، وتم خروج آخر حالة تعافٍ من المستشفى وغلق جميع الأقسام الداخلية.
وأشارت إلى أنه لم يتبقَ سوى 6 حالات متعافاة تحولت نتائجها من إيجابي إلي سلبي داخل العناية المركزة؛ نظرا لعدم استقرار حالتهم، إلى أن يتم استقرار الحالات التي تعامل كأي حالة عناية مركزة في الظروف العادية.
وأوضحت أن المستشفى وبذلك سجل صفر حالات إيجابية بعد أسبوع كامل من عدم استقبال أي حالات جديدة.
وأضافت أنه سيختص بعلاج والتعامل مع إصابات فيروس كورونا داخل محافظة الأقصر مستشفى حميات الأقصر ومستشفى العديسات فقط.
ومن ناحية أخرى سينضم مستشفى إسنا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي سيتم إعدادها وتجهيزاتها لهذا الغرض.
جدير بالذكر أن عدد حالات التعافي والخروج النهائي وصل إلى 1075 حالة تعافٍ وتم خروجهم نهائيا، وأيضا أكثر من 16 ولادة قيصرية كأعلى نسب الشفاء وعمليات ولادة قيصرية على مستوى الجمهورية وبالتحديد مستشفيات العزل الصحي.