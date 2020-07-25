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فن

بعد عيد ميلادها.. الجمهور يبحث عن منة شلبي

السبت 25/يوليه/2020 - 09:51 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة منة شلبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك بعدما حرص عدد كبير من النجوم على تهنأتها بعيد ميلادها.

ونشرت صابرين صورة لـ منة شلبي من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وعلقت صابرين علي الصورة: "كل سنه وانتي مبدعه كل سنه وانتي الجدعه كل سنه وانتي حبيبة الدنيا كلها كل سنه وانتي #منه_شلبي  ".

بينما نشر تامر حبيب فيديو به صور تجمعه مع منة شلبى من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" وعلق عليه قائلًا :"كل سنة و انتي طيبة و فُلة و جدعة و صاحبة صاحبك يا حبيبتي و بنتي و امي و اختي و سندي و ضهري".

واختتم حديثه قائلًا :" و عزوتي يا بنت زيزي، يا صاحبي ال...ربنا يفرح قلبك و يهنيكي و يسعدك و يعمل فيكي كل اللي انا عايزه.... باحبك حب ماحدش قبلنا عرفه و لا صادفه".

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