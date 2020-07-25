بعد عيد ميلادها.. الجمهور يبحث عن منة شلبي

ونشرت صابرين صورة لـ منة شلبي من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".





وعلقت صابرين علي الصورة: "كل سنه وانتي مبدعه كل سنه وانتي الجدعه كل سنه وانتي حبيبة الدنيا كلها كل سنه وانتي #منه_شلبي ".





بينما نشر تامر حبيب فيديو به صور تجمعه مع منة شلبى من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" وعلق عليه قائلًا :"كل سنة و انتي طيبة و فُلة و جدعة و صاحبة صاحبك يا حبيبتي و بنتي و امي و اختي و سندي و ضهري".





واختتم حديثه قائلًا :" و عزوتي يا بنت زيزي، يا صاحبي ال...ربنا يفرح قلبك و يهنيكي و يسعدك و يعمل فيكي كل اللي انا عايزه.... باحبك حب ماحدش قبلنا عرفه و لا صادفه".



