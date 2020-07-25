بطولاتنا حلال.. نجم المقاولون العرب يرفض اتهامات فاروق جعفر

رفض على عاشور لاعب نادى المقاولون العرب السابق التصريحات التى أدلى بها فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بشأن مساندة التحكيم للفرق المصرية فى بطولات افريقيا ومنتخب مصر بتصفيات مونديال ١٩٩٠.

وقال نجم ذئاب الجبل السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "حصلنا على بطولاتنا الأفريقية بتوفيق من الله عز وجل وجهد وعرق وتعب ودعم من مختلف جماهير الكرة المصرية وليس بمجاملة أحد!!".

وسجل على عاشور لاعب المقاولون العرب هدفين في شباك جراف الزائيري بنهائي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1996 وحصل على أفضل لاعب وسط في البطولة كما سجل ما يقارب من 65 هدفًا في جميع أندية الدوري الممتاز على رأسهم الأهلي والزمالك.

يذكر ان فاروق جعفر قال في تصريحات لقناة الزمالك: "الحكام الأفارقة كانوا يجاملون الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، الأندية المصرية استفادت من أخطاء التحكيم، وخلال فترة الثمانينات كانت الأندية تجامل الحكام الأفارقة عندما يأتون إلى مصر لإدارة المباريات".







وأستطرد :" كنت اجلس برفقة المسؤول الإداري مع الحكام الأفارقة ونجاملهم من خلال توفير فنادق لهم على أعلى مستوى، وتوفير سيارة خاصة فارهة فئة معينة تنقل الحكم سواء إلى مقر تواجده وإلى ملعب المباراة".







وقال ايضا :" كنا نجتمع بالحكام الأفارقة قبل المباراة، جميع الأندية المصرية استفادوا من الحكام في البطولات الإفريقية خاصًة وأن كان هناك اجتماع فني قبل المباراة حيث الحكام يخيرون قائد الفريق بالحصول على ركلة جزاء أم طرد لاعب من الفريق المنافس".







وتابع :" هذا كان يفعله أيضا الأهلي والإسماعيلي والمقاولون والفرق الأخرى التي شاركت خلال تلك الفترة بالبطولات الإفريقية، قمنا في الزمالك بذلك بعدما علمنا أن هذا ما تفعله الأندية الأخرى في مبارياتها".





ولفت الى أن منتخب مصر تأهل أيضا إلى كأس العالم عام 1990 بالمجاملة، الكرة كانت تدخل مرمى مصر والحكام لا يحتسبون الأهداف ولولا المجاملات التحكيمية ما تأهلنا".