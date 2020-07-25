AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بطولاتنا حلال.. نجم المقاولون العرب يرفض اتهامات فاروق جعفر

السبت 25/يوليه/2020 - 10:32 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
Advertisements
يسرى غازى
رفض على عاشور لاعب نادى المقاولون العرب السابق التصريحات التى أدلى بها فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بشأن مساندة التحكيم للفرق المصرية فى بطولات افريقيا ومنتخب مصر بتصفيات مونديال ١٩٩٠.

وقال نجم ذئاب الجبل السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "حصلنا على بطولاتنا الأفريقية بتوفيق من الله عز وجل وجهد وعرق وتعب ودعم من مختلف جماهير الكرة المصرية وليس بمجاملة أحد!!".

وسجل على عاشور لاعب المقاولون العرب هدفين في شباك جراف الزائيري بنهائي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1996 وحصل على أفضل لاعب وسط في البطولة كما سجل ما يقارب من 65 هدفًا في جميع أندية الدوري الممتاز على رأسهم الأهلي والزمالك. 

يذكر ان فاروق جعفر قال في تصريحات لقناة الزمالك: "الحكام الأفارقة كانوا يجاملون الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، الأندية المصرية استفادت من أخطاء التحكيم، وخلال فترة الثمانينات كانت الأندية تجامل الحكام الأفارقة عندما يأتون إلى مصر لإدارة المباريات".

وأستطرد :" كنت اجلس برفقة المسؤول الإداري مع الحكام الأفارقة ونجاملهم من خلال توفير فنادق لهم على أعلى مستوى، وتوفير سيارة خاصة فارهة فئة معينة تنقل الحكم سواء إلى مقر تواجده وإلى ملعب المباراة".

وقال ايضا :" كنا نجتمع بالحكام الأفارقة قبل المباراة، جميع الأندية المصرية استفادوا من الحكام في البطولات الإفريقية خاصًة وأن كان هناك اجتماع فني قبل المباراة حيث الحكام يخيرون قائد الفريق بالحصول على ركلة جزاء أم طرد لاعب من الفريق المنافس".

وتابع :" هذا كان يفعله أيضا الأهلي والإسماعيلي والمقاولون والفرق الأخرى التي شاركت خلال تلك الفترة بالبطولات الإفريقية، قمنا في الزمالك بذلك بعدما علمنا أن هذا ما تفعله الأندية الأخرى في مبارياتها".

ولفت الى أن منتخب مصر تأهل أيضا إلى كأس العالم عام 1990 بالمجاملة، الكرة كانت تدخل مرمى مصر والحكام لا يحتسبون الأهداف ولولا المجاملات التحكيمية ما تأهلنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابن الوز مش عوام.. جدل حول أبناء نجوم الكرة.. نجل شوبير أبرزهم وسيف جعفر آخرهم

فاروق جعفر: أفريقيا أهم من الدوري للأهلي والزمالك.. وأرفض الفتنة بين القطبين

تصريحات مثيرة للجدل.. فاروق جعفر: منتخب مصر تأهل لكأس العالم 90 بمجاملة من الحكام.. فيديو

فاروق جعفر: الحكام كانوا يجاملون الأندية المصرية ببطولات أفريقيا.. فيديو

شوبير يرد على فاروق جعفر: 6 سنوات كابتن الأهلي ومنتخب مصر ولم أجلس مع حكم

أخبار الرياضة.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف.. شوبير يرد على تصريحات فاروق جعفر بسبب الحكام.. وكيله: حسام غالي رئيسًا للأهلي يوما ما

ترشيحاتنا

بنسبة 95%.. حالة واحدة تحميكي من الإصابة بسرطان الثدى

ريم البارودي ترد على خطوبة أحمد سعد بارتداء فستان زفاف

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى عرضا مغريا من مصر و5 أندية أوروبية تفاوضه.. فيديو

أخبار الرياضة.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف.. شوبير يرد على تصريحات فاروق جعفر بسبب الحكام.. وكيله: حسام غالي رئيسًا للأهلي يوما ما

نادر شوقي: حسام غالي قادر على رئاسة الأهلي.. وخسر 19 مليونا لأنه صاحب كلمة .. فيديو

فيفا 2021.. أول تعليق من اتحاد الكرة على مشاركة مصر في كأس العرب

AdvertisementS

سبب وحيد يدفع جاريث بيل للرحيل عن ريال مدريد

هاني رمزي يرد على تصريحات فاروق جعفر بشأن المجاملات التحكيمية

فيفا 2021.. أول تعليق من اتحاد الكرة على مشاركة مصر في كأس العرب

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى عرضا مغريا من مصر و5 أندية أوروبية تفاوضه.. فيديو

الزمالك يعيد ترتيب البيت.. كارتيرون عينه على الناشئين.. وطارق يحيى يخطط لاكتشاف المواهب

بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.. تقارير: الزمالك يرفض عودة المثلوثي للصفاقسي

نادر شوقي: حسام غالي قادر على رئاسة الأهلي.. وخسر 19 مليونا لأنه صاحب كلمة .. فيديو

موعد مباراة إنتر ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف.. شوبير يرد على تصريحات فاروق جعفر بسبب الحكام.. وكيله: حسام غالي رئيسًا للأهلي يوما ما

مدرب أتالنتا عقب إصابة مبابي: لا نسعى للفوز على حساب مصائب الآخرين

مواعيد مباريات اليوم السبت 25 -7- 2020 والقنوات الناقلة

توخيل معلقًا على إصابة مبابي: لا أعرف ماذا حدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

لافتة وأنيقة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين كارول سماحة فى عيد ميلادها

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور