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أخبار العالم

حصيلة قياسية لكورونا في روسيا.. 5871 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا و147 وفاة في 24 ساعة

السبت 25/يوليه/2020 - 10:27 ص
روسيا تشهد حصيلة
روسيا تشهد حصيلة قياسية في الإصابات بكورونا
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على صالح
أفاد مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن الدولة سجلت 5871 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية (5848 أمس) ، وبذلك يصل المجموع التراكمي إلى 806720.

وذكر المركز الروسي في بيان خلال الـ24 ساعة الماضية، أن روسيا أكدت 5871 إصابة بـ "كوفيد 19" في 83 منطقة، مضيفا أن العدد الإجمالي وصل الآن إلى 806720.


وسجلت موسكو 648 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وهو أكثر من أي منطقة أخرى في روسيا ، تليها منطقة سفيردلوفسك مع 251 حالة ومنطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم مع 193 حالة جديدة (مقارنة بـ 645 و 248 و 196 أمس ، على التوالي).

وتم الكشف عن أقل عدد من الحالات الجديدة في منطقة الحكم الذاتي اليهودية، مع ثلاث حالات جديدة ومنطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم، وسجلت حالة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوفي ما يصل إلى 146 مريضا بكورونا في روسيا على مدار الـ 24 ساعة الماضية (154 في اليوم السابق)، ما يجعل عدد القتلى 13192.

وقد تم تصريف ما مجموعه 8366 مريضا بالفيروس التاجي (مقارنة بـ 8،444 في اليوم السابق) ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للعلاجات إلى 597140.
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