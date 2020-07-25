تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اللوحات المعدنية لـ25 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل اعادة محاكمة وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة اعلاميا بـ " اللوحات المعدنية " لجلسة 25 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري و اسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي.





كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 26 أبريل المقبل، كأولى جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".

وقضت محكمة الجنايات على يوسف بطرس غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.





واتهمت النيابة العامة المتهمين فى القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.





وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على الصفقة رغم عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع هذه الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.