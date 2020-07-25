كبرت لقيت نفسي بحبه.. سولاف فواخرجي تتحدث عن جمال عبد الناصر

حرصت الفنانة سولاف فواخرجي علي احياء ذكري 23 يوليو عن طريق نشر صورتها وهي تقف إلى جوار صورة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة " توتير " .





وعلقت سولاف فواخرجي علي الصورة، قائلا : "‏بعيدا عن السياسة وعن تقييم مين بيحب وما بيحب، بس أنا ربيت على حبه.. صورته معلقة بيبتنا مع جدي، جزء من مكتبة بابا عنه وعشقه إله".



