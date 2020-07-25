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فن

تعرف على مشروع ابنة أحمد حلمي الجديد.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
كشفت لي لي حلمي ابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، عن دعم والديها لها في مشروعها الجديد، الذي استخدمت مواهبها في الرسم من خلاله.

أوضحت "لي لي" عبر برنامج "The Insider"، على تليفزيون دبي، أن مشروعها عبارة عن الرسم على الملابس والأحذية وغيرها من الأشياء، ليضفي لمسة جمالية عليها، موضحة أن والدها موهوب للغاية في الرسم، وهو ما تعلمته منه، فضلا عن دعمه الكبير لها.

تابعت أنها في البداية كانت ترسم على الحقائب لبيعها، لكن نصحتها والدتها بالرسم على مقتنيات أصدقائها البسيطة، لضمان نجاح الفكرة، ثم التسويق لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الحساب الرسمي للمشروع على Instagram، الذي أنشأته بمشاركة صديقتها.

أضافت لي لي أن أول مبيعات مشروعها كانت لأسرتها، وأن الأسعار تختلف باختلاف الأدوات المستخدمة، لتبدأ من 450 جنيه للأشياء البسيطة.
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