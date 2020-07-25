أول ظهور لمحمد إمام فى طفولته.. فيديو

ظهر الفنان محمد إمام لأول مرة في برنامج فى صغرع أثناء مرحلة الثانوية فى برنامج كان يعرض على "ماسبيرو" منذ أكثر من عشر سنوات .





وإنتشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى وخصيصًا موقع الفيديوهات "يوتيوب".





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حيث قال محمد إمام فى الفيديو أن والده قال لديه طريقة في العقاب، لا يضرب لكن لديه نظرة عين تجعله يخاف كثيرا.





وأكد محمد إمام خلال اللقاء أنه لا يحب أن يعامله أحد كونه ابن عادل إمام بل يحب أن يعامله الجميع بطريقة عادية،مضيفًا مدى فخره بوالده.









فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام ، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.





ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.



