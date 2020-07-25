ربيع ياسين: صعدنا لكأس العالم 90 بالجهد والكفاح وحققنا إنجازا عجز عنه جيل 2018

أكد ربيع ياسين، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن صعود منتخب مصر لكأس العالم عام 1990 تحقق بعد جهد وكفاح من اللاعبين والجهاز الفني بأقل إمكانيات متاحة ولم يكن عن طريق المجاملة.

وأضاف ربيع ياسين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "الحكم الذي أدار المباراة النهائية أمام منتخب الجزائر في التصفيات كان التونسي علي بن ناصر، وكان أحد حكام النخبة في القارة السمراء، ولا يعرف المجاملة".





وأكد "حققنا الفوز بصعوبة للغاية وبهدف واحد، وبذلنا مجهودا كبيرا في المباراة للتأهل إلى كأس العالم، ولم تكن هناك مجاملة لفراعنة علي الإطلاق فقط الجميع لعب بجهد وإخلاص".





وتابع "أنا كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي، وطوال عمرى لم أجلس مع حكم أو إداري، ومطلوب مني الفوز واللعب في الملعب فقط وهذا ما تعودنا عليه في النادي الأهلي".





واختتم ربيع ياسين، حديثه، قائلًا "حققنا إنجازا تاريخيا بالوصول لكأس العالم، وحققنا نقطتين من أصل ثلاث مباريات، ولم يتمكن جيل 2018 من تحقيقها، فالجهد والاجتهاد من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير التي دعمتنا هو ما حقق هذا الإنجاز".