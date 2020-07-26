روسيا فى المسرح الاستراتيجي الجنوبي الإقليمي

هناك فارق جوهرى بين حركة كل من روسيا أو أمريكا أو الصين وبين مصر أو تركيا أو إثيوبيا، الفارق أن الدول الكبرى تتحرك بأفق عالمى بينما الدول الإقليمية الكبرى تتحرك بأفق مرتبط بمسرحها الاستراتيجى الإقليمى.





فالحركة الروسية فى أفريقيا مرتبطة بثلاثة محددات: أولها، أن حركتها فى أفريقيا تأتى سياق الحسابات الاستراتيجية مع آفاق ومناطق عالمية أخرى، ثانيها، الحركة الروسية عندما تركز على مسرح إقليمى وتساند دولة إقليمية صراعها فإنها تأخذ مقابل فى المسرح الإقليمى ومقابل سياق الأفق العالمى، ثالثها، أن الحركة الروسية تساند ايديولوجيا مفهوم الدولة القوية المنظمة تنظيما دقيقا ومن خلال ممارسات الدولة القوية تأتى المكانة ويأتى الربح.





فى هذا السياق تعتبر موسكو نفسها كوسيط موثوق به وشريك أمني قادر على الفعل، وتستفيد من اللعب على جميع جوانب النزاعات الإقليمية، إن استراتيجية موسكو الجديدة هى تعزيز الصراع الدائم منخفض الحدة .





لأن هذا النمط من الصراعات هو الذى يسمح لروسيا بالتمدد عالميا نعم روسيا لديها أفق عالمى ولكنه أفق لا يسمح بتورط فى صراع عالي الحدة يهدد الأمن العالمى، كانت رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنطقة امتدت دائمًا إلى ما وراء سوريا وحدها، منذ وصوله إلى السلطة، أعطى بوتين الأولوية لاستعادة صورة روسيا كقوة عظمى، الأمر الذى استلزم ضروريا العودة إلى المناطق التي كانت موسكو فيها لاعبًا رئيسيًا، ركزت موسكو على تسوية المشاكل القائمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك منطقة الساحل والصحراء، تلعب موسكو ثلاثة أدوار: أولا: دور صانع السلام، ثانيا، مكافح للإرهاب ، ثالثا، مسوق لتجارة السلاح والتكنولوجيا العليا.





تشكل شمال أفريقيا جزءًا متزايدًا من الجهود الروسية التي تم إحياؤها في السنوات الأخيرة، بالنسبة لصانعي السياسة في موسكو، كانت هذه الأحداث مهمة لسببين: أولًا ، رأت موسكو أنها استمرار لما تعتبره سياسات تغيير النظم الذي ترعاه الولايات المتحدة.





ورأت أن هذا امتداد للثورات الملونة التي حدثت بشكل أساسي في الفضاء ما بعد السوفييتي في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالنسبة لموسكو، تم لمس هذا الاتجاه أيضًا الشرق الأوسط، لا سيما مع ثورة الأرز اللبنانية.





يبدو أن روسيا لا تعتقد أنه من الممكن للناس أن ينتفضوا ضد حاكمهم بأنفسهم ، دون دعم من الولايات المتحدة. في هذا السياق، اتهم بوتين الولايات المتحدة بالرعاية احتجاجات ضده في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012. ثانيًا، تسببت هذه الأحداث فقد بوتين مؤقتًا التأثير الذي عمل عليه لكسبه مع الأنظمة التي أطيح بها في السنوات الأخيرة نما نفوذ موسكو في المنطقة، وخاصة في مصر وليبيا والجزائر ، وبدرجة أقل في المغرب وتونس ومنطقة الساحل والصحراء.





تطمع موسكو دائما في الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط لهذا هناك احتياج للحلفاء في شمال إفريقيا. حاولت موسكو الوصول إلى مرافئ البحرية منذ عهد كاترين الكبرى ، التي اعتقدت أن البحر الأبيض المتوسط كان عنصرا حاسما في جعل روسيا قوة عظمى. وبهذا المعنى ، تظل تطلعات الكرملين دون تغيير نسبيًا حتى يومنا هذا. تعتقد موسكو أن الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يحول روسيا إلى لاعب رئيسي في مجال النفوذ الأوروبي وسيقلل أيضًا من قدرة الولايات المتحدة على المناورة عسكريًا ضده.





من الناحية الاقتصادية، تتنافس موسكو على دور مصدر الأسلحة المفضل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل والصحراء بأكملها. تعد المنطقة بالفعل ثاني أكبر مشتر للسلاح الروسي، بينما تظل روسيا أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، ويوفر السلاح فرصًا للشراكات الروسية في قطاع الطاقة والاستثمارات في تطوير البنية التحتية.





وفي الوقت نفسه، تبرر موسكو وجودها في المنطقة باعتبارها قائد استمرار الحرب على الإرهاب هناك ، وبالتالى تبرز الحاجة إلى ترسيخ الشراكات مع الحلفاء الإقليميين. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم شمال إفريقيا نقطة انطلاق أعمق جنوبًا إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، حيث تنشط موسكو بشكل متزايد في السنوات الابع الماضية لأسباب اقتصادية وسياسية. أخيرًا ، خلق الانسحاب الأمريكي من المنطقة التي بدأت في ظل إدارة أوباما واستمر في ظل إدارة ترامب فراغًا جعل من السهل على بوتين التدخل والتأكيد على نفوذه . موسكو ، على عكس الولايات المتحدة ، لا تضع أي شروط مسبقة على دبلوماسيتها.









منذ اتفاقيات كامب ديفيد، كانت مصر حجر الزاوية في سياسة الأمن الإقليمي الأمريكي. لكن روسيا قامت أيضًا بتنمية العلاقات مع مصر بطرق متعددة في السنوات الأخيرة: لقد رأينا علاقات ثنائية جديدة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مستفيدين من تدهور العلاقات المصرية مع إدارة أوباما.





في غضون ذلك، تبدو القاهرة مهتمة بصدق في التنويع بعيدًا عن الولايات المتحدة. تستمر التجارة الثنائية في النمو ، ويلعب استكمال منطقة صناعية اقتصادية في الآونة الأخيرة دورًا أكبر في تنمية المصالح السياسية لموسكو في مصر.





ووقع البلدان على اتفاق موسكو لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، وأجروا تدريبات بحرية مشتركة وتدريبات عسكرية أوسع، وتعتمد مصر بشكل متزايد على واردات الأسلحة الروسية لتزويد أجهزتها العسكرية والدفاعية. في هذا السياق، أصبحت مصر تقبل موقف موسكو من الرئيس السوري الأسد، كما رفضت طلبًا أمريكيًا بإرسال قوات مصرية إلى سوريا. تنشط موسكو في ليبيا. أنه يميل أكثر نحو التعاون مع خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق الغنى بالنفط في ليبيا. ولكن، أقام بوتين أيضًا علاقات قوية مع حكومة السراج كجزء من نهج " صداقه بوتين مع الجميع" في المنطقة. في غضون ذلك، لا تزال الولايات المتحدة غائبة إلى حد كبير في ليبيا. موسكو في وضع مثالي لممارسة نفوذها هناك في غياب أمريكا.





إن موسكو تسعى للحصول على عقود اقتصادية وعسكرية والوصول إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. وسوف توفر هذا لروسيا وصولًا أكبر إلى الحدود الجنوبية لأوروبا.





فى هذا السياق رحبت موسكو بإنشاء قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجموعة دول الساحل الخمس (منطقة الساحل الخمس، تتألف من بوركينا فاسو ، وموريتانيا ، ومالي ، والنيجر ، وتشاد) ، والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشدد الممثل الدائم الروسي على "أننا نعتقد أن هذه استجابة مناسبة للتحديات الإقليمية على أساس مبدأ" الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ". ونحن واثقون من أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان السلام المستدام في أفريقيا".





وقال موسكو إن "الإرهاب في عصر العولمة أصبح عالميا"، وأن التهديد "لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال إنشاء جبهة واسعة ، وهو ما دعت إليه روسيا". "إلى جانب ذلك بدأت موسكو في مساعدة وكالات إنفاذ القانون في بلدان الساحل وبناء قدرات القوات المسلحة الوطنية مهم لتعزيز فعالية القوات المشتركة لمجموعة الساحل الخمس.





وتركز موسكو أيضا إشكاليات عدم الاستقرار المتمثلة فى القضايا العابرة للحدود الوطنية ، والتي تشمل على وجه الخصوص الاتجار بالمخدرات والأسلحة ، والاتجاهات الانفصالية ، والصراعات ، بالإضافة إلى الصعوبات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ، تزيد من زعزعة الوضع، اعتبرت موسكو أن الإطاحة بنظام معمر القذافي الذى كان مدعوما من حلف شمال الأطلسي قد حفز عدم الاستقرار في المنطقة.





فى هذا السياق تنشط مجموعة Wagner Group ، وهي شركة عسكرية روسية يقال إنها تحت سيطرة Evgueni Prigozhin الغامضة ، في مسرح الحرب الأوكرانية والسورية ، وفقًا لصحيفة موسكو تايمز ، إلى السودان وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وأنغولا وموزمبيق وزيمبابوي وغينيا وغينيا بيساو ، حيث يقدمون خدماتهم الأمنية مقابل امتيازات النفط والتعدين. وهى شركه غير مرتبطه رسميًا بالكرملين ، ومع ذلك فإن لهم "الحق" ، وفقًا لبوتين ، "في الدفاع عن مصالحهم التجارية في أركان العالم الأربعة". السمة الأكثر بروزًا حول عملاء فاغنر هي استعدادهم للقتال على الخطوط الأمامية. يقاتلون في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان والسودان وبلدان أخرى في القارة.





ومع ذلك ، فإن عملاء فاغنر ليس لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع البيئة الجغرافية الأفريقية وحرب العصابات البدائية التي اندلعت في أكثر من دولة واحدة. بعض شركات الأمن الخاصة في أفريقيا ، مثل Black Hawk و OAM ، لم تتمكن من التنافس مع Wagner في بعض البلدان الأفريقية ، وخاصة موزمبيق ، بسبب انخفاض تكلفة Wagner مقارنة بتلك الشركات ؛ في حين أن الراتب الشهري لعامل فاغنر يتراوح بين 1800 و 4700 دولار ، فإن الراتب الشهري للفرد في شركات الأمن الإفريقية الخاصة يتراوح بين 15 و 25 ألف دولار.





بالإضافة إلى ذلك ، تحتفظ فاجنر بعلاقات سياسية متطورة مع القادة الأفارقة. واحدة من المنافسين الرئيسيين لـ Wagner في أفريقيا هي مجموعة Frontier Services الأمريكية ، المملوكة لـ Eric Prince. كما أنها متورطة في موزمبيق وجنوب السودان. كما أنه يحمي عمليات التعدين الصينية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تشكل مجموعة فاغنر الأمنية أداة سياسية في أيدي الحكومة الروسية. وهي تخدم وزارتي الخارجية والدفاع الروسية. يتم تعبئتها في مجالات ذات أهمية استراتيجية للمصالح الروسية بهدف تعزيز مكانة روسيا العالمية.





تقوم فاجنر بعمليات بالوكالة متعددة نيابة عن موسكو في أفريقيا دون الحاجة إلى مشاركة القوات العسكرية الروسية النظامية ودون الحاجة إلى أن تبرر موسكو تورطها وهذا يتماشى مع وصف الرئيس بوتين لفاغنر كوسيلة لتلبية المصالح الوطنية دون مشاركة مباشرة من الحكومة الروسية.





بالإضافة إلى ذلك ، يدعم فاجنر بعض الأنظمة الحاكمة الأفريقية في الترتيبات الانتخابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة ، كما هو الحال في مدغشقر، بالإضافة إلى توفير الاستشارات السياسية للحكومات الأفريقية.تنشط فاغنر أيضًا في مجال الإعلام وتحاول توجيه الرأي العام داخل الدول الأفريقية من خلال الاستفادة من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.





تمتلك Wagner سبعة حسابات على Instagram و 73 صفحة Facebook مع أكثر من 1.72 مليون حساب متابع. تستهدف بعض هذه الصفحات ليبيا بينما يستهدف البعض الآخر دولًا أخرى مثل جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ومدغشقر وموزمبيق والسودان. في ليبيا ، بدأ نشاط صفحات الفيسبوك في ديسمبر 2018. وفي السودان ، بدأ في منتصف 2018 واستمر بعد الإطاحة بالبشير.